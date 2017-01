Cirkel Gerrard rond in jeugdopleiding Reds

Steven Gerrard gaat aan de slag in de jeugdopleiding van Liverpool. De 36-jarige oud-prof krijgt als coach op het jeugdcomplex in Kirkby een 'brede rol'. De 114-voudig international begint in februari aan zijn nieuwe baan bij de jeugdopleiding, die hij zelf doorliep voordat hij zeventien jaar in de hoofdmacht speelde. Gerrard sloot zijn loopbaan af met anderhalf jaar bij LA Galaxy.