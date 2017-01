Serena Williams verder op Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - Serena Williams heeft zich zaterdag met gemak geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De als tweede geplaatste Amerikaanse gaf een les in grand slam-tennis en droogde landgenote Nicole Giss in twee sets af: 6-1 6-3.

De als 92ste geplaatste Giss, die onder de indruk leek van de sfeer in de zonovergoten Rod Laver-arena, was geen partij voor Williams, die eerder al met meer gevorderde speelsters had afgerekend in Melbourne.

In de vierde rond strijdt Williams met de Tsjechische Barbora Strycova voor een plaats in de kwartfinales.