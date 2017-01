Nadal in vijfsetter langs Zverev

Rafael Nadal heeft zich zaterdag geplaatst voor de vierde ronde op de Australian Open. De Spanjaard, als negende geplaatst in Melbourne, had vijf sets nodig tegen het Duitse toptalent Alexander Zverev: 4-6 6-3 6-7 6-3 6-2.

In de strijd om een plaats in de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Gaël Monfils of de Duitser Philipp Kohlschreiber. Nadal, die het afgelopen seizoen voortijdig beëindigde vanwege een polsblessure, won de Australian Open eenmaal, in 2009. Vorig jaar vloog hij er in de eerste ronde uit.