Pliskova ontsnapt aan uitschakeling

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is zaterdag ontsnapt aan uitschakeling in de derde ronde op de Australian Open. De nummer vijf van de plaatsingslijst versloeg de Letse Jelena Ostapenko in drie sets: 4-6 6-0 10-8. Pliskova keek in de derde set tegen een 5-2-achterstand aan, maar kwam na ruim twee uur met de schrik vrij. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Australische Daria Gavrilova.