Luiten blijft in achterhoede in Abu Dhabi

Joost Luiten is er niet in geslaagd zich te verbeteren in de derde ronde van de Abu Dhabi HSBC Championship. De 31-jarige Nederlander voltooide zijn ronde met zeventig slagen, twee onder het baangemiddelde. Met die score staat hij op een totaal van 212 slagen gedeeld 42e in het klassement.