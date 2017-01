Sergio Ramos loodst Real langs Málaga

Real Madrid heeft drie punten overgehouden aan het duel met Málaga. De koploper won in Santiago Bernabéu met 2-1. Sergio Ramos was de grote man bij de thuisploeg met twee doelpunten.

SERGIO SUPERSTER

De Koninklijke stond onder druk. De ploeg verloor de laatste twee wedstrijden, dus er moest gewonnen worden. Dat de supporters de twee nederlagen niet waardeerden, bleek toen Ronaldo werd uitgefloten. Sergio Ramos draaide de sfeer om. De aanvoerder kopte prachtig binnen en verdubbelde een paar minuten later de score.

Prachtige openingstreffer van Sergio Ramos



KANS OP KANS

De spanning kwam terug in de tweede helft, nadat Juanpi de Zuid-Spaanse ploeg op 2-1 schoot. Aan de andere kant wilde de bal er maar niet in. Real miste kans op kans, waardoor Málaga bleef geloven in een punt. Dat punt kwam er uiteindelijk niet, omdat de ranglijstaanvoerder geen kansen meer weggaf.

KOPLOPER

Real Madrid blijf koploper in de Primera División. De ploeg van Zinédine Zidane heeft 43 punten uit achttien wedstrijden. Dat zijn er vier meer dan nummer twee Sevilla. Real verloor wél Marcelo met waarschijnlijk een hamstringblessure. Málaga blijft dertiende met 21 punten uit negentien duels.