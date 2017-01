Recorddoelpunt Rooney bezorgt United punt

Wayne Rooney heeft zijn ploeg op de valreep behoed voor een nederlaag. Op bezoek bij Stoke City had Manchester United het lastig. Met een schitterende vrije trap redde invaller Rooney een punt voor zijn ploeg. De wedstrijd eindigde daardoor in 1-1.

PIETERS POWER

Na een tamme openingsfase was het na een ruim kwartier Erik Pieters die de ban brak. Na een sterke rush gaf hij een strakke voorzet richting spits Peter Crouch. Via Juan Mata verdween de bal achter de kansloze David de Gea:

MANCHESTER MACHTELOOS

De mannen van José Mourinho probeerden het daarna wel, vielen aan, maar hadden het geluk niet aan hun zijde. Kort na de openingstreffer kreeg Mata de grootste kans. Op aangeven van Zlatan Ibrahimović had de man van de eigen bal voor het intikken. Tot afgrijzen van de Zweed schoot Mata hoog over.

OUDE MEESTER ROONEY VERLOST UNITED

Nadat eerst Jesse Lingard op de lat knalde, zette invaller Wayne Rooney zich in de vierde minuut van de blessuretijd achter de bal. Uit een lastige hoek knalde hij de bal feilloos in de verre hoek. Voor Wazza was het zijn 250ste doelpunt voor de club. Hij is nu topscorer aller tijden van The red devils.

Na dit gelijkspel blijft United hangen in de subtop. Met 41 punten staan Mourinho's mannen nu zesde. Stoke staat met 28 punten op een keurige negende plek.