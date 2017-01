Wüst leidt na eerste NK-dag

Ireen Wüst is de verrassende leidster na de eerste dag van het NK sprint in Heerenveen. De dertigjarige rijdster van Justlease.nl won zaterdag met overmacht de 1000 meter. Ze finishte in een tijd van 1.15,73. Titelhoudster Sanneke de Neeling eindigde als tweede op ruim 1 seconde: 1.16,92. Anice Das reed de derde tijd (1.17,21).