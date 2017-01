Spurs halen punt ondanks blunders Lloris

Tottenham Hotspur heeft een felbegeerd punt uit het vuur gesleept tegen Manchester City. In het Etihad Stadium bood Hugo Lloris de thuisploeg met twee blunders een comfortabele voorsprong, maar de Londenaren kwamen in een geweldig voetbalgevecht toch nog langszij. De wedstrijd eindigde in 2-2.

De gastheren zetten The Spurs vroeg onder druk. Al op eigen helft joegen de blauwhemden de bezoekers op de bal. De ploeg van Mauricio Pochettino had veel moeite om balbezit te houden en kwam nauwelijks aan voetballen toe. Tot echt grote kansen voor The Citizens leidde het niet.

PRIJSSCHIETEN NA RUST

Waar beide ploegen voor de thee nog verzandden in gebrei, ging na rust het gas vol open. Drie minuten na de pauze zette Leroy Sané de thuisploeg op voorsprong, na een enorme inschattingsfout van Hugo Lloris:

Vijf minuten later was het weer raak voor City. En weer ging Lloris de mist in. De Fransman liet een matige voorzet van Sané vallen. Kevin de Bruyne haalde de trekker over voor de 2-0. Hiermee was de koek niet op. Tottenham's man in vorm Dele Alli knikte een prima voorzet van Kyle Walker binnen.

SPURS HELEMAAL TERUG

Een kwartier voor tijd claimde Raheem Sterling tevergeefs een strafschop. Uit de tegenaanval lag de bal pardoes in het andere doel. Na terugleggen van Harry Kane stond Son Heung-Min aan het kanon voor de 2-2:

In de slotfase dacht debutant Gabriel Jesus City de overwinning te bezorgen. Hij tikte van dichtbij binnen, maar werd terecht afgevlagd wegens buitenspel. Het was de laatste uitspatting van de thuisploeg. In de laatste minuten konden beide ploegen niets meer aan de stand veranderen.

Beide ploegen schieten weinig op met de puntendeling. Tottenham Hotspur blijft tweede met 46 punten. Dat zijn er zes minder dan Chelsea, dat morgen Hull City ontvangt. Manchester City blijft vijfde met 43 punten.