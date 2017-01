Sparta dankt Pogba in Alkmaar

Sparta is zaterdagavond in Alkmaar ontsnapt aan de vijfde nederlaag op rij in de eredivisie. De Rotterdamse ploeg keek vijf minuten voor tijd bij AZ nog tegen een achterstand aan. Invaller Mathias Pogba bracht in de 86e minuut echter de verdiende gelijkmaker op zijn naam met een kopbal: 1-1.