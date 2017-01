Dost pikt bij Sporting opnieuw doelpunt mee

Bas Dost heeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen CS Marítimo (2-2) opnieuw gescoord voor Sporting Portugal. De Nederlandse aanvaller bracht in de 24e minuut de eerste gelijkmaker (1-1) op zijn naam. Daarna kwam zijn Portugese ploeg opnieuw op achterstand. Dankzij een treffer van Gelson Martins hield Sporting toch nog een punt over aan het duel in Funchal.