Ook Murray gewipt, Federer ruikt bloed

Mischa Zverev heeft voor een enorme stunt gezorgd door Andy Murray uit te schakelen in de vierde ronde van de Australian Open. De Schotse nummer één van de wereldranglijst had geen antwoord op het weergaloze service-volley spel van de Duitser en ging met 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 onderuit.

'ZO ZIE JE HET NIET VAAK MEER'

De oudere broer van toptalent Alexander Zverev beloonde zich zo met een kwartfinale-ontmoeting met Roger Federer. 'Hij heeft verdiend gewonnen, omdat hij geweldig speelde. Zverev liet tennis zien dat je tegenwoordig niet vaak meer ziet. Vooral tegen het einde van de wedstrijd had hij zeer goede volleys en reflexen', doelde Murrayop het gewaagde serve en volley van de Duitser, die liefst 118 keer het net opzocht.

Murray was zelf ook een beetje beduusd door zijn vroege aftocht in het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij stond al vijf keer in de finale in Melbourne en kende een bijzonder sterke periode in de tweede helft van 2016, met onder meer 24 zeges op rij, winst in de Tour Finals in Londen en de Daviscup.

'Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want ik wilde hier goed presteren. Maar ik ben in het verleden wel vaker tegen zware nederlagen opgelopen en ik kwam altijd sterker terug', aldus Murray.

FEDEXPRESS RUIKT BLOED

Federer rekende 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 af met de als vijfde geplaatste Japanner Kei Nishikori. De 35-jarige Zwitser is selechts als zeventiende geplaatst, maar zijn talent verloochent zich ondanks lang blessureleed niet. Eerder liet hij Tomas Berdych al kansloos en ook Nishikori moest zeker in de rally's zijn meerdere erkennen in The FedExpress. Een paar slordige fouten van Federer kostten hem wél twee sets.

Ook de andere Zwitserse titelkandidaat maakte geen fouten. Stan Wawrinka heeft met 7-6 (2),7-6 (4), 7-6 (4) afgerekend met Andreas Seppi. Wawrinka greep de titel in Melbourne al eens in 2014. Bij de laatste acht treft de nummer 3 van de plaatsingslijst Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman maakte met 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4 een einde aan de illusies van Daniel Evans.