Sevilla de sterkste in spektakelstuk

Sevilla is ook na negentien speeldagen de naaste belager van koploper Real Madrid in de Primera División. De ploeg van Jorge Sampaoli boekte een zwaarbevochten 4-3 overwinning bij hekkensluiter Osasuna. Het betekende de vijfde competitiezege op rij.

Sevilla keek in Pamplona twee keer tegen een achterstand aan. Eerst door een treffer van Sergio León. Later, na de gelijkmaker van Vicente Iborra kort voor rust, door een eigen doelpunt van diezelfde Iborra. De aanvoerder herstelde zijn fout door in de 65e minuut zelf weer gelijk te maken.

Franco Vazquez en Pablo Sarabia bezorgden Sevilla een ruime marge. Kenan Kordro maakte ver in de extra tijd nog de derde voor Osasuna. Sevilla heeft nu 42 punten uit negentien duels. Real Madrid heeft er één meer met een wedstrijd minder gespeeld. Barcelona volgt met 38 punten en speelt zondagavond een uitwedstrijd tegen Eibar.