Geluk Kerber op: titelverdedigster out

Het vrouwentoernooi van de Australian Open is evenals bij de mannen de titelverdediger vroegtijdig kwijtgeraakt. Angelique Kerber, tevens nummer één van de wereld, verloor in de vierde ronde met 6-2, 6-3 van Coco Vandeweghe. De Amerikaanse nummer 35 van de wereld was op alle fronten superieur en profiteerde bovendien van de enorme foutenlast bij de Duitse.