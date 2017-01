Lucky Ajax wint door wereldgoal

Ajax heeft voor het eerst in bijna acht jaar een uitwedstrijd in de eredivisie bij FC Utrecht gewonnen. Lasse Schöne maakte in de 83ste minuut met een vlammend afstandsschot de enige goal. De Deen revancheerde zich daarmee voor de strafschop die hij na ruim een uur wild over het doel had geschoten.