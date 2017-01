Southampton wint, maar verliest van Dijk

Southampton heeft een klinkende overwinning geboekt op Leicester City. De ploeg van manager Claude Puel versloeg de regerend kampioen van Engeland met 3-0. Virgil van Dijk, die vandaag aanvoerder was, viel aan het begin van de tweede helft geblesseerd uit.

De thuisclub stond bij rust al met 2-0 voor dankzij doelpunten van James Ward-Prowse en Jay Rodriguez. In de slotfase tekende Dusan Tadic uit een strafschop voor de derde treffer in het St. Mary's-stadion. Southampton klimt door de winst naar de elfde plaats in de Premier League, Leicester City is de nummer vijftien van de ranglijst.