Bilbao en Atlético houden elkaar in bedwang

In een spannend en meeslepend duel hebben Athletic Bilbao en Atlético Madrid met 2-2 gelijk gespeeld. Beide ploegen kwamen een keer op voorsprong, maar konden dat niet vasthouden. Uiteindelijk beperkte Antoine Griezmann de schade voor de bezoekers. Hij bezorgde Atlético een laat punt.

MADRILENEN SNEL OP VOORSPRONG, MAAR BASKEN VECHTEN TERUG

Al binnen drie minuten na het begin van de wedstrijd kwam Atlético op 1-0. Koke mikte met zijn scherpe voorzet op de inkomende Griezmann. De Fransman mistte de bal, maar deze ging alsnog het doel in. Daarna zakte Atleti in en probeerden ze via de snelle Griezmann, Kevin Gameiro en Yannick Carrasco op counter gevaarlijk te worden.

Naarmate de eerste helft vorderde, was het de thuisploeg die steeds sterker werd. Vlak voor rust resulteerde dat dan ook in een verdiende gelijkmaker. Na een fraaie combinatie van Bilbao was het Lekue die de bal van achttien meter schitterend via de onderkant van de lat binnenschoot. 1-1 was ook de ruststand.

Lekue schiet knap raak

GEEN WINNAAR IN DUEL VOL MET HEERLIJKE GOALS

Na rust bleven de Basken sterk spelen. Tien minuten in de tweede helft leverde dat een 2-1 voorsprong op. Oscar de Marcos werd volledig vrij gelaten en kon zo de voorzet van Raúl García achter Moyà knikken. De wedstrijd veranderde daarna in een veldslag. Ignacio Iglesias had vijf gele kaarten nodig om iedereen in bedwang te houden.

Op jacht naar de gelijkmaker leek Griezmann doeltreffend te zijn. De Fransman stiftte de bal heerlijk over Iraizoz heen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Die beslissing was op zijn minst discutabel. De Madrilenen gingen echter niet bij de pakken neer zitten en zetten alles op alles om een gelijkmaker te scoren.

Was het wel buitenspel van Griezmann

Niet veel later was het toch de Fransman die de 2-2 maakte. Van net buiten het strafschopgebied schoot hij de bal met zijn linker via de binnenkant van de paal tegen het net. Verder dan de gelijkmaker kwam Atlético niet. Daardoor bedraagt de achterstand op stadsgenoot Real nu acht punten en Atlético heeft ook nog een duel meer gespeeld.

Dan toch de 2-2 van Griezmann