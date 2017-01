Van der Haar blinkt uit in Hoogerheide

Veldrijder Lars van der Haar heeft zondag met grote overmacht de GP Adrie van der Poel gewonnen, de laatste cross om de wereldbeker. De Woudenberger reed halverwege de wedstrijd weg bij zijn concurrenten en kwam met grote voorsprong solo over de finish.

De Belg Tom Meeusen werd tweede en Corné van Kessel derde, waardoor het gehele podium bestond uit renners van Telenet-Fidea. Mathieu van der Poel had een offday in de naar zijn vader vernoemde wedstrijd en werd pas 24e.

Wereldkampioen Wout van Aert ontbrak in Hoogerheide. De Belg heeft last van een knie en spaart zich met het oog op de wereldtitelstrijd, over een week in Luxemburg.