Arsenal ontsnapt in krankzinnig slot

Arsenal heeft een miraculeuze 2-1 thuisoverwinning geboekt op Burnley. Met een man minder leek het in blessuretijd tegen een 1-1 gelijkspel aan te lopen, maar na de rake strafschop van Andre Gray was het laatste woord toch voor The Gunners. Na gevaarlijk spel kreeg Alexis Sánchez in de 97ste minuut ook een pingel. De Chileen stiftte met de laatste actie van het duel raak en werd de held.

De goal van Mustafi

MUSTAFI BREEKT DE BAN

Shkodran Mustafi brak na rust de ban voor The Gunners. Na een kwartier in de tweede helft kopte de Duitser in de verre hoek raak uit een hoekschop. Hij nam daarmee bovendien sportief wraak op de arbiter. Die had hem nog geen vijf minuten daarvoor een penalty door de neus geboord. Daarna leek het Emirates Stadium zich op te kunnen maken voor een verder zorgenvrije middag, maar niets was minder waar.

De hoofdverantwoordelijke voor een spannend laatste half uur was Arsenal-middenvelder Granit Xhaka. De Zwitser verspeelde de bal op het middenveld en probeerde zijn fout goed te maken door er stevig in te vliegen. Dat bleek een flink stuk té stevig:

KNOTSGEKKKE BLESSURETIJD

Met een man minder was het in de slotfase ineens een kwestie van tegenhouden voor de equipe van Arsène Wenger. Burnley probeerde nog wel tot een slotoffensief te komen, maar ook met het ingevallen enfant terrible Joey Barton kwam het nauwelijks tot kansen. Opnieuw bood Arsenal zelf de helpende hand:

LAATSTE WOORD ARSENAL

Daarmee leek ook de titelrace van Arsenal definitief doodlopend. Dat was andermaal een misvatting. Ben Mee schopte tegen het hoofd van de inkoppende Laurent Koscielny en ook op deze strafschop was weinig aan te merken. Zuur voor Burnley was wél dat Koscielny in buitenspelpositie stond toen hij geraakt werd. Sánchez kon het allemaal niks schelen. Uiterst koelbloedig maakte hij zijn 15de van het seizoen. Sánchez doet het weer!

Door de winst klimt Arsenal naar stek 2 in de Premier League. Het gat met koploper Chelsea is 5 punten. The Blues kunnen verder uitlopen bij winst op Hull City.