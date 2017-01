Roda verliest, concurrenten gelijk

NEC heeft ook de tweede wedstrijd na de winterstop gewonnen. Voor eigen publiek in Nijmegen was het elftal van Peter Hyballa met 2-0 te sterk voor Roda JC. Aanvoerder Gregor Breinburg maakte de doelpunten, allebei uit een strafschop.

Door de nederlaag in Nijmegen en het punt dat Go Ahead Eagles pakte bij Excelsior, zakte Roda JC naar de laatste plaats in de eredivisie. De Limburgers hebben net als Go Ahead dertien punten, maar een minder doelsaldo.

Degradatiekandidaten Excelsior en Go Ahead Eagles hebben elkaar op Woudestein in evenwicht gehouden, 1-1. Pedro Chirivella kopte de gasten binnen tien minuten op voorsprong. Nigel Hasselbaink maakte na een klein half uur de dik verdiende gelijkmaker voor Excelsior.