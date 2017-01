Brugge haalt flink uit in Luik

Club Brugge heeftde doorgaans lastige uitwedstrijd bij Standard Luik met 3-0 gewonnen. Een van de doelpuntenmakers was Ruud Vormer. Lex Immers debuteerde in de slotminuten bij Brugge, dat met 46 punten uit 22 duels aan de leiding gaat in België.