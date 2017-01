Eerste triomf Ronald Mulder op NK sprint

Ronald Mulder heeft zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de sprintvierkamp veroverd. De dertigjarige Zwollenaar, vorig jaar tweede bij dit NK, won het schaatstoernooi in stijl. Hij zegevierde als klassementsleider op de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.09,14.