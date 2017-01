Breinburg zet Amerikaans avontuur uit hoofd

Gregor Breinburg maakt het seizoen naar alle waarschijnlijkheid af bij NEC. De aanvoerder van de Nijmeegse ploeg heeft een Amerikaans avontuur uit zijn hoofd gezet, vertelde hij zondag nadat hij met twee benutte strafschoppen zijn ploeg langs Roda JC had geschoten (2-0). 'Het is voor 99 procent zeker afgeketst, ik focus me volledig op NEC', zei Breinburg. 'Wie weet komt er in de zomer nog wel iets leuks.'