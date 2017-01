Chelsea fluitend op weg naar de titel

Chelsea heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van bijna alle achtervolgers. The Blues hoefden niet eens naar de hoogste versnelling te schakelen om hekkensluiter Hull City af te schudden. Op Stamford Bridge waren goals van de teruggekeerde Diego Costa en van Gary Cahill voldoende voor de 2-0 zege voor de koploper in Engeland.

COSTA WONDERBAARLIJK 'GENEZEN'

Costa speelde afgelopen duels niet voor Chelsea. Officieel was het verhaal vanwege een rugblessure. Maar de Spaanse Braziliaan leek vooral druk bezig met een lucratieve transfer naar China. Nu die lijkt afgeketst, is Costa weer in genade aangenomen en dat vertrouwen beschaamde hij niet. Al na 13 seconden was hij dicht bij de 1-0, maar in de 52ste minuut van de eerste helft was het alsnog raak:

ZIEKMAKENDE KLAP

In totaal zou de eerste helft liefst 9 minuten blessuretijd opleveren. Dat was een direct gevolg van een ziekmakende klap die Gary Cahill en Ryan Mason maakten toen ze tegen elkaar aan kopten. De Hull-verdediger was er het ergst aan toe. Na een minutenlange behandeling op het veld werd hij per brancard naar een ziekenhuis vervoerd.

Geen prettige beelden

In de tweede 45 minuten hoefde het van Chelsea niet meer zo en Hull bleek machteloos. In de 81ste minuut haalde Cahill met een rake kopbal alle resterende spanning uit het duel.

ENORM GAT NAAR FALENDE ACHTERVOLGERS

Na 22 speelronden heeft de ploeg van Antonio Conte een gat geslagen van 8 punten naar eerste achtervolger Arsenal. The Gunners voorkwamen op het nippertje schade tegen Burnley. Nummer 3 Tottenham Hotspur speelde gisteren al gelijk bij Manchester City (2-2) en volgt op 9 punten. Liverpool verloor zeer verrassend van Swansea City en kan met 10 punten achterstand de titel haast vergeten.