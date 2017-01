Barcelona hoeft zich niet in te spannen

Op bezoek bij het kleine Eibar heeft Barcelona een gemakkelijke 4-0 overwinning geboekt. De Catalanen kwamen het hele duel nauwelijks in de problemen en leken op halve kracht te spelen. Door de overwinning blijft Barcelona in het spoor van koploper en rivaal Real Madrid.

EIBAR DURFT, MAAR HET MAG NIET BATEN

Eibar begon met veel moed aan de wedstrijd. Het durfde Barcelona onder druk te zetten in de opbouw waardoor met name Jeremy Mathieu fouten ging maken. Daardoor kon Eibar een aantal keer gevaarlijk worden. Zelf probeerden ze verzorgd te voetballen en dat lukte aardig. Dat ze ook de duel niet schuwde ondervond Serio Busquets.

Busquets moest het veld verlaten na deze harde charge

Na deze actie moest hij het veld verlaten en werd hij vervangen door Denis Suárez. Het laatste nieuws is dat hij zijn enkelband heeft verrekt. Na een half uur spelen was Suárez degene die de ban brak voor de Catalanen. Hij kreeg de bal met geluk voor zijn voeten en schoot met een droge knal binnen.

SCORE LOOPT VERDER UIT OP MAKKELIJK AVONDJE

Al snel na rust verdubbeld Barcelona de voorsprong. Na een hele mooie assist van Luis Suárez maakte Lionel Messi met een zeer subtiele voetbeweging af. Na de goal bleef Eibar knokken, maar dat was tevergeefs. De thuisploeg werd niet meer gevaarlijk en moest toekijken hoe de MSN steeds meer ruimte kreeg om hun genialiteit te laten zien.

De fraaie 2-0 van Messi

Het duurde dan ook niet lang voordat aan alle illusies van Eibar een einde werd gemaakt. Na bijna zeventig minuten kwam Suárez oog in oog te staan met Yoel. De Uruguayaan faalde niet en schoot in de korte hoek de 3-0 binnen. In de blessuretijd kon Neymar ook nog een goal meepikken en de 4-0 eindstand bepalen.