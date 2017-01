Roma houdt Juve in het vizier

AS Roma blijft koploper Juventus in de Serie A op de hielen zitten. De ploeg van Luciano Spalletti heeft met een minimale 1-0 van Cagliari gewonnen en daarmee de achterstand op Juve weer teruggebracht tot één punt. De koploper uit Turijn heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

Met Kevin Strootman in de basis begon Roma vol vertrouwen tegen de Cagliari. Hoewel de thuisploeg het betere spel had, lukte het niet dit uit te drukken in doelpunten. Pas na rust zette Edin Dzeko met een intikker het verschil op het scorebord. In de slotfase moest João Pedro met rood van het veld na een harde charge op Strootman.