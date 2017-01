Mavs trakteren Lakers op grootste verlies

Los Angeles Lakers heeft hun grootste nederlaag ooit in de NBA geleden. Dallas Mavericks won in eigen huis met liefst 122-73 van de zestienvoudig kampioen. 'Zij schoten raak. Wij niet. En zij verdedigden, wij niet. Zo simpel is het,' aldus speler Larry Nance Jr. in een reactie.