Goffin voor het eerst kwartfinalist

De Belgische tennisser David Goffin heeft maandag voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De nummer elf van de plaatsingslijst versloeg de als achtste gerangschikte Oostenrijker Dominic Thiem met 5-7 7-6 (4) 6-2 6-2.

Vorig jaar was Goffin in Melbourne in de derde ronde ook al te sterk voor Thiem.

De Belg speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Oezbeek Denis Istomin, de bedwinger van titelverdediger Novak Djokovic in de tweede ronde.