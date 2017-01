Na 18 jaar weer kwartfinale Lucic-Baroni

De Kroatische tennisster Mirjana Lucic-Baroni moest er achttien jaar op wachten, maar ze is er maandag in geslaagd voor het eerst sinds Wimbledon 1999 de kwartfinales te bereiken van een grandslamtoernooi. De 34-jarige Lucic verrichtte dat persoonlijke succes op de Australian Open. waar ze in de vierde ronde afrekende in minder dan een uur met de 21-jarige Amerikaanse Jennifer Brady: 6-4 6-2.