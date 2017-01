Gerrard wil Van Dijk, Castaignos Turks

Als het aan Steven Gerrard ligt, haalt Liverpool zo snel mogelijk Virgil van Dijk op bij Southampton. 'Hij is de speler die we nodig hebben', aldus het clubicoon van The Reds tegen BT Sports. De huidige nummer 4 van de Premier League haalde in het verleden wel al veel spelers op bij The Saints. 'Dus ze zullen het niet leuk vinden als we ook Van Dijk weghalen.'

Van Dijk is na het vertrek van verdediger José Fonte de nieuwe aanvoerder bij Southampton. De Nederlandse verdediger viel afgelopen weekend wél uit met enkelklachten. Het is daardoor onduidelijk of hij woensdag mee kan doen tegen Liverpool in de return van de halve finale om de League Cup. The Saints verdedigen dan een 1-0 voorsprong. Gerrard keert in februari als jeugdtrainer terug bij The Reds.

Luc Castaignos kan Bas Dost inruilen voor Ryan Babel. Volgens het Turkse kwaliteitsmedium Sabah wil Besiktas de Nederlandse spits overnemen van Sporting. Castaignos staat pas sinds de zomer onder contract in Lissabon, maar komt amper aan spelen toe. Hij kwam in tien wedstrijden (zes invalbeurten) nog niet tot scoren. Babel verkaste eerder deze winter naar Besiktas.

José Mourinho houdt Wayne Rooney niet tegen als de 31-jarige Engelsman besluit naar China te verkassen. 'De keuze is aan hem. Wayne kan heel veel verdienen, maar de ervaring kan ook interessant zijn', zegt de Portugees tegen The Sun. Rooney kan bij zowel Peking Guoan als Guangzhou Evergrande een recordsalaris van 1,1 miljoen euro per week verdienen.

Rooney kroonde zich dit weekend tot topscorer aller tijden van Manchester United:

Jaïro Riedewald gaat Riechiedly Bazoer niet achterna. De Telegraaf weet Ajax voor een transfer van de 20-jarige bankzitter naar VfL Wolfsburg is gaan liggen. Die Wölfe pikten eerder deze transferperiode Bazoer voor 12 miljoen euro op, maar de Amsterdammers laten Riedewald niet zo makkelijk gaan. De drievoudig international kan spelen als centrale verdediger, linksback en controlerende middenvelder.

PSV heeft tijdens het trainingskamp van Universitatea Craiova op Malta onderhandeld over Andre Ivan, weet Pro TV. De regerend landskampioen wil de 20-jarige rechtsbuiten graag naar Eindhoven halen, maar heeft concurrentie van Real Sociedad. Craiova wil vier miljoen euro vangen voor de Roemeen, die drie interlands achter zijn naam heeft staan.