Djokovic-bedwinger Istomin uitgeschakeld

Aan de opmars van Denis Istomin op de Australian Open is maandag een einde gekomen. De Bulgaar Grigor Dimitrov sloeg de Oezbeekse tennisser in de vierde ronde naar huis: 2-6 7-6 (2) 6-2 6-1. Istomin was in de tweede ronde verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van Novak Djokovic, de zesvoudig winnaar van het grandslam in Melbourne. Hij moest zich maandag op de baan meerdere keren aan zijn rug laten behandelen.