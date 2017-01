Baas B, Gini Van Basten en razende Ruud

Ziggo Sport Totaal kijkt in de Weekendparade terug op het afgelopen voetbalweekend. Deze keer volop oranje glorie en uiteraard de allerlekkerste doelpunten.

HOLLANDSE MEESTERS

Hij die altijd aanwezig is dit jaar in de Weekendparade. Wie dat is? Natuurlijk Bas Dost, voorheen de Platfussbomber, maar nu de AC/DC-held van Sporting. Met zijn vijfde goal in drie competitieduels in 2017 voor Sporting, doet hij alweer aan klantenbinding. En de arbitrage berooft Dost ook nog van een magistrale Iniesta-assist:

Georginio Wijnaldum steelt de show bij de 2-2 van Liverpool tegen Swansea City. De dynamische middenvelder plukt een lange pass à la Van Basten uit de lucht en laat Roberto Firmino scoren (video). Ruud Vormer is beter op dreef dan ooit bij Club Brugge. De blonde strateeg is hard op weg zijn record van zeven competitiegoals in één seizoen te verbeteren. Dit is namelijk al nummer 6 dit seizoen, en hoe:

DE LEKKERSTE GOALS ZONDER NL-TINTJE

Alexis Sánchez heeft duidelijk ballen. De goalgetter van Arsenal durft het aan in de 98ste minuut een mogelijk winnende penalty zó te nemen (video). Iñigo Lekue dolt (video) en scoort heerlijk video), Marc Navarro beheerst de keizerlijke krul (video), Lionel Messi laat helemaal niet zo makkelijke dingen weer doodsimpel lijken (video) en Chris Brunt slecht de geluidsbarrière: