Pliskova als laatste naar kwartfinales

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zich maandag als achtste en laatste geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open. De nummer vijf van de plaatsingslijst was in haar partij uit de vierde ronde in twee sets de baas over de Australische Daria Gavrilova: 6-3 6-3.