'Ecclestone gaat deze maand met pensioen'

Liberty Media in, Bernie Ecclestone out. Dat meldt de BBC. De Engelse televisiezender weet dat de baas van de Formule 1 deze maand aftreedt. De oorzaak daarvan is dat de F1 sinds vorige week in handen is van Liberty Media.

Daarmee komt er een einde aan een tijdperk van veertig jaar waarin Ecclestone actief was in de Formule 1. De 86-jarige Engelsman gaf in september nog aan voor drie jaar te willen blijven, maar daar heeft de overname van Liberty verandering in gebracht. Zij willen een nieuwe koers varen en hebben Chase Carey al naar voren geschoven als de vervanger van Ecclestone, die jarenlang alleenheerser was in de F1.

Sean Bratches, voormalig topman van ESPN, is de belangrijkste kandidaat om de commerciële zaken van de Formule 1 in goede banen te leiden. Voor de technische en sportieve kant wordt waarschijnlijk Ross Brawn aangesteld. Hij was teambaas bij Ferrari en Mercedes en moet de relaties met alle teams onderhouden.

Ecclestone wordt door velen gezien als dé man die de Formule 1 een enorme boost heeft gegeven. De laatste jaren viel hij vooral op met zijn opmerkelijke uitspraken.

Bernie vermaakte zich afgelopen weekend prima, samen met drievoudig wereldkampioen Niki Lauda.

