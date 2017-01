Sevilla Koning van de Comeback

De comebacks van Sevilla dit seizoen:

SEVILLA SLAAT PAS LAAT TOE

Die comebacks gaan hand in hand met heel late doelpunten. Vier van de vijf keer dat Sevilla een achterstand omboog, kwam dat door goals in de laatste 10 minuten. In totaal sloegen de Sevillianen 9 keer toe in die fase van de wedstrijd. De laatste 8 duels flikten de Andalusiërs dat kunstje zelfs 6 keer. De totale productie in de laatste 10 minuten staat daardoor nu op liefst 14 goals.

Sevilla in de laatste 10 minuten:

*Sevilla eerstgenoemde club

'¡Viva la gente con huevos, tú eres uno!'

De goede prestaties van Sevilla komen niet in de laatste plaats door de nieuwe trainer Sampaoli. De Argentijnse succescoach zet de tegenstanders maximaal onder druk door zijn spelers te laten jagen als horzels. Zo won hij in 2015 de Copa América met Chili en ook nu heeft het succes. Die aanvallende speelstijl zorgt voor een hoop complimenten.

Zo ook van Sergio Ramos, net nadat Sevilla in de laatste vijf minuten een 1-0 achterstand had omgedraaid tegen Real Madrid. 'Lang leve de mannen met kloten, jij bent er een van', sprak de Real-verdediger z'n bewondering voor de coach van de Andalusiërs uit.

