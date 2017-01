Mason met schedelbreuk na gruwelknal

Ryan Mason heeft aan de gruwelijke botsing met Gary Cahill een schedelbreuk overgehouden. Vroeg in de eerste helft van het Chelsea-Hull City knalden de twee met de koppen tegen elkaar. De 25-jarige speler van Hull is afgelopen nacht nog geopereerd aan de breuk. Ook is een bloeding behandeld. Inmiddels is zijn conditie stabiel, maar hij moet de komende dagen nog wél in het ziekenhuis blijven.