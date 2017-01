Zwemster Heemskerk herenigd met Wouda

Zwemster Femke Heemskerk gaat weer trainen onder Marcel Wouda, de bondscoach van het topsportcentrum in Eindhoven. De specialiste op de vrije slag verlaat de Franse zwemcoach Philippe Lucas, bij wie ze in september 2015 haar heil zocht. Ze trainde onder hem in Narbonne.