Nadal via Monfils naar laatste acht

Tennisser Rafael Nadal heeft maandag de laatste acht bereikt op de Australian Open. De Spaanse voormalig nummer één van de wereld versloeg de Fransman Gaël Monfils in vier sets: 6-3 6-3 4-6 6-4. Monfils was de nummer zes van de plaatsingslijst, Nadal de nummer negen. In de kwartfinale treft hij de Canadees Milos Raonic.