Peptalk: Mulder, v Marwijk, Coronel+Ritsma

De kersverse Nederlandse sprintkampioen Ronald Mulder is maandagavond te gast in Peptalk. Bert van Marwijk, Rintje Ritsma en Tom Coronel schuiven ook aan bij presentator Jack van Gelder en sidekick Frank Evenblij.

SCHAATSKAMPIOENEN

Mulder won afgelopen weekend dankzij een ijzersterke 1000 meter voor het eerst in zijn carrière het NK sprint en plaatste zich daarmee ook voor het WK sprint. Ritsma volgde het toernooi in Thialf op de voet en praat als oud-deelnemer samen met Coronel over de Dakar Rally.

NIEUWE REGELS, NIEUWE KANSEN

De autocoureur keerde afgelopen week terug van de spectaculaire woestijnrace en bereidt zich langzaam voor op de start van een nieuw Formule 1-seizoen met uiteraard weer wat veranderingen in de regelgeving. Ook in het voetbal wordt er gesproken over een drastische regelverandering: het afschaffen van buitenspel. Van Marwijk komt daarover uitgebreid aan het woord.

FRANK SCHAAKMAT?

Op zijn bank krijgt Frank Evenblij schaakles van niemand minder dan Anish Giri, de Nederlandse nummer tien van de wereld. De column van Mart Smeets gaat over de legendarische Belgische doelman Jean-Marie Pfaff. Peptalk begint elke maandag om 19 uur op Ziggo Sport, kanaal 14.