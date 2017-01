Hull-speler praat weer na schedeloperatie

Voetballer Ryan Mason van Hull City is bij bewustzijn en heeft al gepraat over zijn ongelukkige botsing met Gary Cahill in de wedstrijd van zondag tegen Chelsea. Dat heeft Hull City maandag bekendgemaakt. Mason, die zondagavond werd geopereerd aan een schedelbreuk, blijft de komende dagen onder supervisie in het St. Mary's Hospital in Londen.