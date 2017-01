Bert van Marwijk: 'Meer wissels'

In de discussie over veranderingen in het voetbal neemt Bert van Marwijk stelling. De oud bondscoach ziet een belangrijke verbetering: meer wisselen. 'Het aantal spelers in een selectie neemt toe, er worden steeds meer wedstrijden gespeeld, waarom laten we niet vijf of zes keer wisselen?

RONALD MULDER PRUTST MET SCHAATSPAK

Hij werd Nederlands kampioen op de sprint, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De snelste schaatser van Nederland had last van materiaalpech en scheurde uit zijn pak. In allerijl werd een rol tape gebruikt om zijn pak bijeen te houden. 'Als je in zo'n open pak staat voel je je heel erg naakt.'

TOM CORONEL OVER PENSIONERING BERNIE

Bernie Ecclestone gaat op 86-jarige leeftijd dan toch echt met pensioen. Niet slecht voor de sport, volgens Tom Coronel. 'Ecclestone was heel erg tegen sociale media. Maar je zag bij Formule 1 dat het kijkerspubliek ieder jaar drie jaar ouder werd. De jonge manier van het hypen - door jongeren - dat was er niet.'

VAN MARWIJK GUNT TITEL AAN OUDE LIEFDE FEYENOORD

Bert van Marwijk hoopt dat Feyenoord landskampioen wordt. De voormalige trainer van de Rotterdammers roemt de selectie. 'Ze hebben een goede selectie en een goede trainer. Het zal nog moeilijk worden, maar ik zou het heel mooi vinden als Feyenoord kampioen wordt.'

BROEDERSTRIJD MULDERS IN VOORDEEL RONALD

Waar het Ronald voor de wind gaat, heeft tweelingbroer Michel het lastig. Hij reeg jarenlang de overwinningen aaneen, dit seizoen komt hij er niet aan te pas. En ja, dat betekent voor Ronald toch gewoon een concurrent minder. 'Al hoop ik toch gewoon dat hij na mij tweede wordt.'

NIEUWE REGELS F1 NIET SLECHT VOOR VERSTAPPEN

De nieuwe regels in de Formule 1 bieden kansen voor Max Verstappen. Er komt ineens twintig procent meer grip bij. Niet alleen worden de banden breder, ook de vleugels worden groter. 'Max is karten gewend. En daarin heb je zó veel grip, je ribben breken gewoon in je stoel.'

COLUMN MART SMEETS

'Hij is van 4 december 1953 en vindt zichzelf eigenlijk de beste keeper die er ooit rondliep. En wij vinden hem gewoon óf leuk, of iets tussen affreus en mot-dat-nou in. De column van Mart Smeets gaat over niemand minder dan Jean-Marie Pfaff.

RITSMA IS ALTIJD ANALIST

Gewoon als liefhebber naar schaatsen kijken is er voor Rintje Ritsma niet bij. De Beer uit Lemmer kijkt altijd als analist. 'Als je zelf geschaatst hebt zie je altijd of het gevoel er is. Je ziet altijd dingetjes waarvan je denkt: waarom doe je het niet anders?'