Ecclestone: afgezet als Formule 1-baas

De kogel is door de kerk: Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit is afgezet, zegt hij maandag tegen het Duitse [I]Auto, motor und sport[/I]. 'Ik leid de boel niet meer, ik ben weggestuurd. Het is officieel. Chase Carey zal mijn plek overnemen', stelt de oude baas.