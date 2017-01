Hockeyvrouwen gelijk tegen Spanje

De Nederlandse hockeysters hebben maandag in een oefeninterland tegen Spanje met 1-1 gelijkgespeeld. De Oranjevrouwen van bondscoach Alyson Annan maakten in de slotfase van het duel een 1-0 achterstand goed. Uit een strafcorner maakte Caia van Maasakker vlak voor tijd de gelijkmaker. Berta Bonastre had de Spaanse dames eerder uit een strafcorner op voorsprong gezet.