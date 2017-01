Tunesië naar laatste acht, Algerije exit

Tunesië heeft maandag overtuigend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt. In de laatste groepswedstrijd werd Zimbabwe in Libreville met 4-2 verslagen. Senegal, dat al zeker was van een plek bij de laatste acht, sloot af met een gelijkspel tegen Algerije: 2-2. Algerije begon het toernooi als favoriet, maar is nu al uitgeschakeld.