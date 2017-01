Federer met overmacht naar halve finale

Roger Federer heeft de halve finales bereikt op de Australian Open. De 35-jarige Zwitser was in drie sets de baas over de Duitser Mischa Zverev: 6-1, 7-5 en 6-2. Federer, na een lange pauze wegens knieproblemen slechts als zeventiende geplaatst in Melbourne, gaat nu met zijn landgenoot Stan Wawrinka strijden om een plaats in de finale.