Krul naar Blues, PSG paait nieuwe Ronaldo

Tim Krul kan een opvallende stap maken. Chelsea is op zoek naar een vervanger van Asmir Begovic, die wil vertrekken, en zijn terecht gekomen bij de Hagenaar, weet The Express. Krul verruilde afgelopen zomer nog op huurbasis Newcastle United voor Ajax.

Bij de Amsterdammers speelde hij geen minuut, omdat hij herstellende was van een blessure. Inmiddels is André Onana basisspeler en Peter Bosz is niet van plan om dat te wijzigen. Bij Newcastle is Krul ook niet nodig, omdat ze al drie keepers hebben.

Patrick van Aanholt vertrekt naar Londen. Volgens The Telegraph verruilt hij voor een kleine vijftien miljoen euro Sunderland voor Crystal Palace. Bij de Londense ploeg komt de linkervleugelverdediger manager Sam Allardyce weer tegen. De twee werkten vorig jaar samen bij The Black Cats.



Hij wordt in Portugal de nieuwe Ronaldo genoemd: Goncalo Guedes. Wekelijks zit de Europese top voor het 20-jarige supertalent op de tribune. Manchester United zou al op het punt staan een bod uit te brengen maar de Engelsen lijken te worden afgetroefd door Patrick Kluivert. De technisch directeur van Paris Saint-Germain zou er volgens Franse media al uit zijn met Guedes' club Benfica. WILLIAM CARVALHO NAAR THE REDS?

Liverpool heeft interesse in William Cavalho. Sporting Lissabon wil bijna dertig miljoen euro voor de Portugees vangen, weet A Bolo. De 23-jarige middenvelder heeft nog een contract tot 2020 bij Sporting. De afgelopen jaren linkten de media de Portugees international meerdere keren aan Arsenal.

De Zwitserse back Ricardo Rodriguez kan rekenen op belangstelling van enkele zwaargewichten. Olympique Marseille en Chelsea zaten al achter de verdediger van VFL Wolfsburg aan maar hebben volgens The Mirror nu ook concurrentie gekregen van Arsenal en Internazionale. Goedkoop is Rodriguez niet: Wolfsburg wil 29 miljoen euro. WENGER WIL OOK EEN PORTUGEES

En Arsene Wenger heeft nog meer op zijn verlanglijstje staan. Hij zou graag de Portugees Danilo Pereira naar Arsenal willen halen, schrijft A Bola. Danilo, jaren geleden huurling bij Roda JC, heeft nog een contract bij FC Porto. De club vraag dan ook een slordige veertig miljoen euro voor de middenvelder.

Manolo Gabbiadini moet de aanval van Southampton versterken. De 25-jarige Italiaan staat op het verlanglijstje van manager Claude Puel, meldt The Mirror. Napoli wil ruim vijftien miljoen euro hebben voor de Italiaan. Gabbiadini speelde dit seizoen dertien wedstrijden voor de Napolitanen.