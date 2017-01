Kan Real Madrid zijn bekertoernooi nog redden?

Onmogelijk is het niet, maar lastig is het zeker. Als Real Madrid het toernooi om de Copa del Rey een vervolg wil geven, moet het op bezoek bij Celta de Vigo een 2-1 achterstand zien weg te werken. Met een machine die sputtert en gehavend is.

ONVERWACHTE KINK

Tot tien dagen terug ging het eigenlijk allemaal crescendo voor de ploeg van trainer Zinedine Zidane. Maar toen bleek maar weer eens dat de sfeer bij Los Merengues snel kan omslaan.

Een ongelukkige nederlaag tegen Sevilla maakte een einde aan de ongeslagen reeks van veertig wedstrijden. Enkele dagen later verloor Real dus van Celta de Vigo en de 2-1 overwinning op Málaga van afgelopen weekend was niet sprankelend te noemen. Tijdens de wedstrijd werd superster Cristiano Ronaldo zelfs door een deel van het publiek uitgefloten.

Samenvatting Real Madrid - Celta de Vigo

En na de wedstrijd tegen Málaga kreeg Zidane opnieuw te maken met blessurenieuws. Hij voegde Luka Modric en Marcelo door spierblessures toe aan de lijst van zorgenkindjes. Langdurig geblesseerden Dani Carvajal, Pepe en Gareth Bale stonden daar al op.

OOK JAMES HAAKT AF

Zidane dacht voor het duel met Celta te kunnen rekenen op James Rodríguez. De Colombiaan leek zijn rentree te maken na een spierblessure, maar kan toch niet spelen tegen Celta. 'James heeft nu een probleem met zijn andere been. Dat gebeurt soms als je een blessure aan het ene been hebt', licht Zidane toe. 'Dan raakt het andere overbelast. Sneu voor hem want hij had er graag bij willen zijn.'

Ondanks alles houdt Zidane vertrouwen op een goede afloop in Estadio Balaídos. 'Omdat we de heenwedstrijd hebben verloren, weten we dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Feit blijft dat we in ieder geval één keer moeten scoren. Het is een mooie kans voor ons om de goede flow weer op te pakken.'