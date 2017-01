Sparta na acht penalty's door

Sparta heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De Rotterdamse eredivisieploeg versloeg FC Volendam na strafschoppen met 6-5. Na verlenging was de stand 1-1.

Het publiek in Volendam moest lang wachten op doelpunten. Thomas Verhaar leek Sparta in de 108e minuut naar de laatste vier te schieten. Binnen twee minuten was het dankzij Bert Steltenpool echter alweer gelijk. De achtste ronde in de strafschoppenreeks bracht de beslissing. Sherel Floranus maakte de winnende namens Sparta.