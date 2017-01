Serena door, Pliskova klaar

Serena Williams heeft zich geplaatst voor halve finales van de Australian Open. In de kwartfinale won ze in twee sets eenvoudig van Johanna Konta: 6-2 6-3. In de halve finale komt de Amerikaans Mirjana Lucic-Baroni. De Kroatische versloeg verrassend Karolina Pliskova.