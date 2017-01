Dimitrov in drie sets langs Goffin

Grigor Dimitrov heeft woensdag voor het eerst in zijn tennisloopbaan de halve finales van de Australian Open bereikt. De Bulgaarse speler had in de kwartfinales niet zoveel moeite met zijn Belgische tegenstander David Goffin. Dimitrov, de nummer vijftien van de wereld, won in drie sets van de mondiale nummer elf: 6-3 6-2 6-4.